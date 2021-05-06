Роспотребнадзор РТ: Риск заразиться Covid-19 на свежем воздухе в теплую погоду минимален

Риск заразиться новой коронавирусной инфекцией на свежем воздухе сейчас очень низкий. Об этом в специально организованном в республике прямом эфире рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С температурой, установившейся сейчас в республике, заразиться новой коронавирусной инфекцией на свежем воздухе риск минимален», — отметила она.

Заместитель главного санитарного врача РТ посоветовала больше времени во время майских праздников проводить на улице и дачах. По ее словам, пляжи, которые будут востребованы, когда в республике установится температура выше 25 градусов, также будут безопасны, ведь эта температура не комфортна для распространения вируса.

Любовь Авдонина отметила, что наиболее опасные места для заражения коронавирусом — это закрытые помещения с массовым скоплением людей, где не соблюдают меры защиты от инфекции.