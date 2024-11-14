Роспотребнадзор РТ рекомендовал покупателям быть бдительными в неделю распродаж

Всемирный день покупок стартовал в начале этой недели. Однако во время акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами обмана. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замруководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Юлия Булатова.

«В понедельник стартовал Всемирный день покупок. В эти дни продавцы проводят различные акции, обещают щедрые скидки и промокоды. Этот период ассоциируется с выгодными приобретениями. Хотелось бы предостеречь граждан. Во время акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами обмана», - сказала она.

Перед тем, как приобрести тот или иной товар, Булатова посоветовала внимательно изучить условия проведения акции. До потребителя должна быть доведена достоверная и достаточная информация об акции, должны быть четко сформулированы цены на товары, отметила она.

«Порой продавец вводит покупателя в заблуждение, говорит, что акционный товар невозможно вернуть, расторгнуть договор купли-продажи, но это не так. На акционный товар распространяются такие же требования, как и на любой другой товар», - подчеркнула Юлия Булатова.

Если покупатель приобрел некачественный товар, не стоит отчаиваться. У потребителя есть право на возврат покупки, расторжение договора купли-продажи либо на замену товара.

14 ноября 2024 года - Всемирный день качества. Роспотребнадзор Татарстана контролирует качество и безопасность товаров и услуг, а также обеспечивает защиту прав потребителей от рисков и последствий приобретения некачественных товаров и услуг.