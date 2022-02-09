Роспотребнадзор РТ рассказал, с какими ограничениями могут пройти утренники в детсадах

В преддверии 23 февраля и Международного женского дня у родителей воспитанников детских садов возник вопрос, можно ли им прийти на утренник к своим детям. На прямом эфире Оперативного штаба республики его озвучила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Если утренники проводят внутри одной группы или одного класса, то запретов таких мероприятий нет. Но добавить надо, что присутствие взрослых возможно при ношении масок и, желательно, чтобы они были привиты», – ответила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Лейла Фазлеева добавила, что существует ограничение по количеству родителей, которые могут присутствовать на детском празднике. Она подчеркнула, что для защиты детей взрослым, которые хотят посетить утренник, нужно вакцинироваться.

«Тем самым мы своих детей защищаем от появления у них заболевания», – пояснила глава республиканского Оперативного штаба.