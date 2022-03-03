Роспотребнадзор РТ рассказал о патологических пищевых привычках, которые вредят здоровью

Роспотребнадзор РТ напомнил жителям республики о патологических пищевых привычках, которые могут навредить их здоровью. Подробнее об этом во время прямого эфира рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Это избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли или сахара, или легких углеводов, предпочтение обычному приему пищи продукции с высоким содержанием сахара, когда предпочтение отдают кондитерским изделиям, выпечке, газированным напиткам – все это патологические пищевые привычки», – рассказала спикер.

Кроме того, отметила Патяшина, чрезмерное употребление колбасных изделий также вредит здоровью – в этих продуктах повышенное содержание соли. Она добавила, что вредной пищевой привычкой являются и продолжительные перерывы между приемами пищи.

Специалист подчеркнула, что формирование правильных пищевых привычек должно начинаться с детства, и призвала родителей обратить пристальное внимание на режим питания своих детей.