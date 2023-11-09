Роспотребнадзор РТ рассказал, как не обмануться во время распродаж в «черную пятницу»

Покупателей нередко обманывают во время распродаж на «черную пятницу». Как этого избежать на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«В преддверии Всемирного дня покупок, который стартует 11 ноября, хочется предостеречь татарстанцев от ошибок. В этот день магазины всего мира дарят скидки, проводят всевозможные акции, выдают промокоды. Этот день ассоциируется с выгодными покупками. Но хотелось бы предостеречь наших граждан – во время скидочных акций и распродаж, многие жители становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере предоставляют информацию о проводимых акциях», – рассказала она.

Юлия Булатова подчеркнула, что порой продавец вводит покупателя в заблуждение, говоря о том, что акционный товар нельзя вернуть. Однако санитарный врач подчеркнула, что любая покупка подлежит возврату и обмену, в том числе и купленный со скидкой.

Если после покупки акционного товара были найдены недостатки, потребитель имеет право требовать от продавца заменить его на товар аналогичной марки или другой марки с перерасчетом цены, или бесплатно устранить брак, а также покупатель может расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за некачественную покупку.

Для защиты своих прав при их нарушении можно обратиться в Роспотребнадзор как на сайте, так и лично.