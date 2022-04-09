news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 апреля 2022  10:40
Полина Шевчук

Роспотребнадзор РТ рассказал, что делать, если потерял билет на самолет

news_top_970_100

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстана пояснили, что если билет был утрачен, либо неправильно оформлен или поврежден, то перевозчик должен выяснить, факт приобретения билета, а также когда и кем был он был куплен. Пассажиру необходимо обратиться с заявлением к перевозчику. Если договор подтверждается, то пассажир сможет улететь без билета.

Однако, если будет установлено, что договор воздушной перевозки пассажира не был заключен, то билет признается недействительным.

«В этом случае пассажир к перевозке не допускается. Билет, признанный недействительным, аннулируется перевозчиком с составлением акта, в котором указываются причины признания билета недействительным», – пояснили в пресс-службе управления.

 

#Роспотребнадзор РТ проверка #Роспотребнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное