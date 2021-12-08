Роспотребнадзор РТ: QR-коды для аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек обязательны

Аниматоры, в том числе и те, кого приглашают домой сыграть Деда Мороза и Снегурочку, должны быть привиты против коронавируса Covid-19. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по республике Татарстан №7 от 11 октября 2021 года данная категория входит в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уверены, что при условии соблюдения этого норматива услуга будет безопасной. То есть домой и на праздники вне дома следует нанимать только аниматоров с QR-кодами.

Сотрудники республиканского Роспотребнадзора будут проводить проверки на официальных новогодних мероприятиях.

А проверка QR-кодов частных аниматоров, которых нанимают для прихода домой, в интересах самих родителей, чтобы обезопасить себя и свою семью от заражения Covid-19 и не омрачить новогодние праздники.

В ведомстве также посоветовали при выборе аниматоров опираться на советы друзей и знакомых, которые уже пользовались их услугами, смотреть на отзывы в интернете и видео с мероприятий, знакомиться с предлагаемой программой.

«Заключите договор на оказание услуг в письменной форме. Договор должен быть в двух экземплярах. Перед тем как подписать его, внимательно прочитайте условия договора, изучите предмет, сроки исполнения и указанную стоимость услуг. После оплаты услуги обязательно сохраните платежный документ. Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу», — посоветовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Если аниматор нарушит условия договора, то обратиться в его адрес можно с письменной претензией. Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

«Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, обращайтесь с исковым заявлением в суд. В суде Вы можете дополнительно потребовать компенсацию морального вреда, а также „потребительский штраф“. Не поленитесь оставить отзыв об услуге в социальных сетях. Это поможет другим потребителям сделать правильный выбор», — заключили в ведомстве.