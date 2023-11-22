Роспотребнадзор РТ проводит два фотоконкурса среди подростков на тему полезного питания

Подростки Татарстана могут принять участие в двух фотоконкурсах на тему здорового питания. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Благодаря стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит» санитарное ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в республике проводит два фотоконкурса: «Мой съедобный букет: Полезно! Вкусно! Красиво!» и «Мой полезный завтрак».

В конкурсах могут принять участие школьники и студенты средних специальных учебных заведений Татарстана в возрасте от 12 до 18 лет.

Чтобы стать участником первого конкурса необходимо отправить фото своего съедобного букета, собранного по правилам фуд-флористики, или изображение эстетической композиции, имитирующей его, соответствующее принципам здорового питания. Фотографию необходимо отправить на электронный адрес fbuz.konkurs@tatar.ru с пометкой «Фотоконкурс/Букет».

Для участия в фотоконкурсе «Мой полезный завтрак», необходимо прислать фотографию своих любимых и полезных завтраков на тот же адрес fbuz.konkurs@tatar.ru с пометкой «Фотоконкурс — "Мой полезный завтрак"».

Фотоконкурсы проводятся с 22 ноября по 22 декабря 2023 года. Окончательные итоги будут подведены в январе 2024 года.