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Роспотребнадзор РТ проводит два фотоконкурса среди подростков на тему полезного питания
Подростки Татарстана могут принять участие в двух фотоконкурсах на тему здорового питания. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Благодаря стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит» санитарное ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в республике проводит два фотоконкурса: «Мой съедобный букет: Полезно! Вкусно! Красиво!» и «Мой полезный завтрак».
В конкурсах могут принять участие школьники и студенты средних специальных учебных заведений Татарстана в возрасте от 12 до 18 лет.
Чтобы стать участником первого конкурса необходимо отправить фото своего съедобного букета, собранного по правилам фуд-флористики, или изображение эстетической композиции, имитирующей его, соответствующее принципам здорового питания. Фотографию необходимо отправить на электронный адрес fbuz.konkurs@tatar.ru с пометкой «Фотоконкурс/Букет».
Для участия в фотоконкурсе «Мой полезный завтрак», необходимо прислать фотографию своих любимых и полезных завтраков на тот же адрес fbuz.konkurs@tatar.ru с пометкой «Фотоконкурс — "Мой полезный завтрак"».
Фотоконкурсы проводятся с 22 ноября по 22 декабря 2023 года. Окончательные итоги будут подведены в январе 2024 года.
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