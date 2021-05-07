«Откройте нас раньше»: Роспотребнадзор РТ перепроверил закрытое из-за нарушений кафе

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ повторно проверили казанское кафе, закрытое за несоблюдение антиковидных ограничений. Нарушители были обнаружены во время апрельского рейда — по постановлению суда заведение было закрыто на 60 суток.

Тогда сотрудники управления нашли в кафе множество антиковидных нарушений — работники общепита не носили маски, в зале не было санитайзеров. Однако владельцы, несмотря на постановление, досрочно обратились в суд с ходатайством о повторной проверке.

«Сегодня мы повторно проверили кафе по тем же пунктам. По сравнению с тем, что было до этого, разница ощутимая. Хозяин кафе ответственно подошел к устранению нарушений, чтобы возобновить работу», — рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора РТ Алсу Хасьянова.

Директор кафе Айюб Атаханов рассказал, что раньше якобы не успевал закупать необходимое количество средств защиты. По его словам, за десять дней сотрудники привели общепит в порядок — с запасом закупили маски и санитайзеры, приобрели термометры для измерения температуры сотрудников и посетителей.

«Мы будем измерять температуру работникам утром и вечером. Для этого также специально завели тетрадь, чтобы записывать в нее все данные», — рассказал он.

По словам Атаханова, за две недели перерыва он потерял порядка 60 тысяч рублей. Мужчина добавил, что пренебрежение антиковидными правилами не стоило таких потерь.

По результатам проверки, прошедшей сегодня, замначальника Роспотребнадзора составила постановление. Теперь оно будет направлено в суд, который в течение недели решит, может ли кафе возобновить работу.

Еще одно заведение, в котором сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения, находится по соседству с проверенным сегодня кафе. Владельцы ресторана не стали устранять нарушения раньше положенного срока, поэтому с повторной проверкой сотрудники Роспотребнадзора придут по истечении 60 дней.

По словам Хасьяновой, сплошные проверки заведений общепита проходят по всей республике. Накануне сотрудник Роспотребнадзора предварительно опечатал одно из заведений-нарушителей по улице Профсоюзной — сейчас владельцы также ожидают решения суда.

«Мы стараемся брать заведения в разных районах, обращаем внимание и на туристическую зону. Списка конкретных общепитов, которые мы хотим проверить, нет. Все проверки внеплановые — благодаря такой внезапности мы и выявляем нарушителей», — заключила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора РТ.