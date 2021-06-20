Роспотребнадзор РТ проведет горячую линию о недобросовестных юридических фирмах

21 июня в Татарстане заработает горячая линия о недобросовестных юридических фирмах, оказывающих услуги по защите прав потребителей. На вопросы граждан будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.

Обратиться с интересующим вопросом можно по телефону 8 (917) 224-87-94 с 21 по 25 июня, с 10 утра и до 4 часов дня (перерыв на обед с 12 часов до 12.45).

«По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения», — отмечают в управлении.

Также потребители могут позвонить в консультационный центр гигиены и эпидемиологии по телефону 221-90-16.