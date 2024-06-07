Роспотребнадзор РТ проведет День открытых дверей для предпринимателей

В четверг, 13 июня, предприниматели республики смогут задать интересующие их вопросы санитарным врачам на Дне открытых дверей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«13 июня 2024 года с 12.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан организует „Единый День открытых дверей“ для предпринимателей. Мероприятие пройдет в Казани, а также в 12 территориальных отделах Управления на территории республики», – отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы попасть на прием в Казани, необходимо предварительно записаться по телефону 222-84-28. Звонки принимают 10 и 11 июня с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. Прием будет проходить по двум адресам: улица Большая Красная, 30 и улица Сеченова, дом 13а.

Чтобы попасть в Роспотребнадзор в районах республики – необходимо позвонить по номеру телефона территориального отдела.

«Целью таких дней является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции ведомства. Знание обязательных требований – лучший способ избежать нарушений. Мы ждем предпринимателей на консультации», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.