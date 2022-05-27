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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  11:24
Алина Файзрахманова

Роспотребнадзор РТ прогнозирует всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусом осенью

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Новый подъем заболеваемости коронавирусом в Татарстане ожидают в сентябре, в период традиционного сезона подъема заболеваемости ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Осенью традиционно у нас начинается подъем острых вирусных респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, поэтому к этому подъему в любом случае готовиться надо. Поскольку новая коронавирусная инфекция уже никуда не уйдет, она останется с нами так же, как грипп и другие острые вирусные респираторные заболевания», – сказала Авдонина.

Спикер подчеркнула, что уровень, интенсивность и продолжительность сезонного подъема будут зависеть от состояния коллективного иммунитета и соблюдения мер профилактики.

#коронавирус #ОРВИ
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