Роспотребнадзор РТ: При омикроне схема действий такая же, как и при других штаммах Covid

Тактика в отношении заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекции ничем не отличается от тактики по отношению к заболевшим другими штаммами Covid-19. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

«Получив информацию о положительном результате, больной, независимо от того вакцинирован он или нет, госпитализируется в ковидный госпиталь в зависимости от симптомов и тяжести течения. Те, кто были с ним в контакте, 14 дней находятся на изоляции по месту своего проживания. Если нет возможность соблюсти изоляцию (например, проживают в общежитии или дома есть пожилые родственники), то изоляция в обсерваторе», – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве напомнили, что обсерваторы готовы и используются для этой цели в республике в течение двух последних лет, например, обсерватор для студентов при КФУ.

За теми, кто находился в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, наблюдают медики. Им проводится обследование ПЦР (в зависимости от показаний, но обязательно в день установления контакта и далее на десятый-двенадцатый день). Выносятся соответствующие постановление и предписание.