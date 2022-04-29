Роспотребнадзор РТ ответит на вопросы парикмахеров и владельцев салонов красоты

Сегодня в 10.00 Управление Роспотребнадзора по РТ проведет онлайн-семинар с руководителями и сотрудниками парикмахерских и салонов красоты, мастерами ногтевого сервиса. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Во время трансляции специалисты расскажут об основных требованиях к содержанию, оборудованию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режимам работы таких заведений. Также будут обсуждаться требования законодательства в части защиты прав потребителей.

Присоединиться к эфиру можно по ссылке в Zoom. Идентификатор конференции: 886 6310 0081. Код доступа: 8LWWG4