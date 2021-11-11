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Здоровье
11 ноября 2021  16:14
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ отстоял право слабовидящего заселиться в отель с собакой-поводырем

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Роспотребнадзор РТ защитил права слабовидящего, которого отказались заселять в отель Казани с собакой-поводырем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления ведомства Марина Трофимова.

«На прошлой неделе обратился к нам инвалид по зрению, ему было отказано в заселении в гостинице в Казани с собакой-поводырем», – отметила спикер.

Марина Тимофеева отметила, что это нарушение прав потребителя. Роспотребнадзор по РТ помог гражданину отстоять свои права.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, что в итоге администрация гостиницы признала, что они были не правы.

«Собака-поводырь – это мера вынужденная, иначе гражданин будет недееспособным. Как он доберется до гостиницы и будет делать свои дела? Поэтому это явное нарушение в связи с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула замруководителя ведомства.

#Роспотребнадзор по РТ #собака-поводырь
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