Роспотребнадзор РТ отстоял право слабовидящего заселиться в отель с собакой-поводырем

Роспотребнадзор РТ защитил права слабовидящего, которого отказались заселять в отель Казани с собакой-поводырем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления ведомства Марина Трофимова.

«На прошлой неделе обратился к нам инвалид по зрению, ему было отказано в заселении в гостинице в Казани с собакой-поводырем», – отметила спикер.

Марина Тимофеева отметила, что это нарушение прав потребителя. Роспотребнадзор по РТ помог гражданину отстоять свои права.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, что в итоге администрация гостиницы признала, что они были не правы.

«Собака-поводырь – это мера вынужденная, иначе гражданин будет недееспособным. Как он доберется до гостиницы и будет делать свои дела? Поэтому это явное нарушение в связи с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула замруководителя ведомства.