Роспотребнадзор РТ: Отменять масочный режим в республике не планируется

Татарстан не планирует отменять масочный режим в республике, пока он действует на федеральном уровне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Масочный режим закреплен в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации. Данное постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ. Поэтому если будет послабление в этой части, то, соответственно, это будет постановление главного государственного санитарного врача РФ», – подчеркнула Авдонина.

Напомним, масочный режим уже отменен в Москве, Подмосковье, Крыму и ряде других регионов России, а с сегодняшнего дни он перестал действовать и в Санкт-Петербурге.