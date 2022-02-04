Роспотребнадзор РТ: Отмены QR-кодов и введения новых Covid-ограничений не планируется

Действующие ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в Татарстане продолжат действовать. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы не видим острой необходимости, чтобы отменить QR-коды. Вакцинация подтверждает свою эффективность. И через полгода надо повторить вакцинацию, чтобы поддержать бустерный эффект, который вакцинация в себе несет для укрепления защитных средств организма», — отметила заместитель главного санитарного врача республики.

Но и новых ограничений в РТ вводить не планируют. По словам Любовь Авдониной, таких обсуждений не ведется.