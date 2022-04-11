Роспотребнадзор РТ открывает горячую линию для предприятий общепита и торговали

Сегодня в 10.00 в Татарстане откроется горячая линия для предприятий общественного питания, торговли продовольственными товарами и предприятий пищевой промышленности. На вопросы обратившихся ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации будут проходить с 10.00 до 16.00 по 15 апреля (с 12.00 до 12.45 — обед). Задать вопрос можно по номеру 273-76-62.

«По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения», — заверили в пресс-службе управления.