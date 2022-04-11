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Ру Тат
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Общество
11 апреля 2022  05:34

Роспотребнадзор РТ открывает горячую линию для предприятий общепита и торговали

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Сегодня в 10.00 в Татарстане откроется горячая линия для предприятий общественного питания, торговли продовольственными товарами и предприятий пищевой промышленности. На вопросы обратившихся ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации будут проходить с 10.00 до 16.00 по 15 апреля (с 12.00 до 12.45 — обед). Задать вопрос можно по номеру 273-76-62.

«По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения», — заверили в пресс-службе управления.

#Роспотребнадзор по РТ #горячая линия #общепит
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