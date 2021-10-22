Роспотребнадзор РТ открыл горячую линию по вопросам тестирования на Covid-19

Татарстанцы могут обратиться по вопросам тестирования на Сovid-19 на горячую линию Роспотребнадзора РТ. Консультация открылась накануне по номеру 8-800-222-59-00, сообщается на сайте ведомства.

Звонки принимаются круглосуточно — специалисты ответят на вопросы, связанные с тестированием на коронавирус, сроками исполнения и выдачей результатов.

В будни консультацию можно получить по номерам (843)236-94-11 и (843) 221-90-16 (с 10 утра и до 5 вечера).