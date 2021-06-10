Роспотребнадзор РТ объяснил, что не отменял концерт «АлоэВеры»

В Управлении Роспотребнадзора по РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что заявка на согласование концерта группы «АлоэВера» к ним не приходила.

«В адрес Управления заявки на согласование концерта в баре «Соль» не поступало. Напомню, уведомление о проведении мероприятия должно быть подано в Роспотребнадзор не позднее 7 дней до даты мероприятия. Решение принимается исходя из ситуации», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Концерт группы должен был пройти 10 июля в баре «Соль».

Накануне солистка московской группы Вера Мусаелян объявила на своей странице в социальных сетях, что концерт в столице Татарстана отменили, причем инициатива исходила не от них.

«Неделю назад владельцам клуба в Казани позвонили «оттуда». – Концерт группы «АлоэВера» нежелателен. Проводить его не рекомендуется. А то, вы же знаете, как тяжело пройти проверки Роспотребнадзора», – привела певица в посте слова владельцев клуба.

В Роспотребадзоре напомнили, что ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции действуют по-прежнему – в закрытых залах люди должны находиться из расчета один человек на четыре квадратных метра, но не более ста одновременно. Танцполы и фан-зоны – под запретом.

А на открытых территориях нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и не собирать на одной площадке более 200 человек. Ношение масок, наличие антисептиков и проверка температуры на входе – обязательны.