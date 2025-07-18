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Общество 18 июля 2025 15:15

Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, вода которых не соответствует нормам

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Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, вода которых не соответствует нормам
Фото: «Татар-информ»

В Татарстане назвали восемь пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям пляж «Камское море» в Лаишево, пляж на реке Ик в Муслюмово, городские пляжи Мензелинска и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 18 июля 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • пляж «озеро Глубокое» в Казани;
  • городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате
  • пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж «Юность» в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
  • городской пляж в Набережных Челнах;
  • городской пляж Лениногорска;
  • городской пляж города Тетюши;
  • городской пляж Елабуги;
  • пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
  • пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
  • пляж «Аквапарк» в Бугульме;
  • городской пляж в Зеленодольске;
  • пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина.

#Роспотребнадзор #пляжи
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