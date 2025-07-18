Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, вода которых не соответствует нормам

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В Татарстане назвали восемь пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям пляж «Камское море» в Лаишево, пляж на реке Ик в Муслюмово, городские пляжи Мензелинска и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 18 июля 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах: