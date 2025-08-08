news_header_top
Общество 8 августа 2025 14:00

Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, где вода не соответствует санитарным нормам

В Татарстане назвали шесть пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям пляжи микрорайона Заинск-2 города Заинск, пляж на реке Ик в Муслюмово и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 8 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • пляж «озеро Глубокое» в Казани;
  • пляж «Комсомольский», в Казани;
  • пляж «Камское море», в Лаишево;
  • городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
  • пляжный комплекс «Нократ» города Мамадыш;
  • пляж «Лето», в Камском Устье;
  • пляж «Юность», в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
  • городской пляж города Набережные Челны;
  • городской пляж города Лениногорск;
  • городской пляж города Тетюши;
  • городской пляж города Елабуга;
  • пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
  • пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
  • пляж «Аквапарк» города Бугульма;
  • городской пляж Зеленодольска;
  • пляж в Алексеевском по улице Гагарина;
  • пляж с зоной активного отдыха в деревне Мещеряково Буинского района;
  • городские пляжи Мензелинска – правый и левый берег реки Мензеля.
