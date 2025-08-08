Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, где вода не соответствует санитарным нормам

В Татарстане назвали шесть пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям пляжи микрорайона Заинск-2 города Заинск, пляж на реке Ик в Муслюмово и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 8 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах: