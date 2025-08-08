Роспотребнадзор РТ обновил список пляжей, где вода не соответствует санитарным нормам
В Татарстане назвали шесть пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям пляжи микрорайона Заинск-2 города Заинск, пляж на реке Ик в Муслюмово и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.
Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 8 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- пляж «озеро Глубокое» в Казани;
- пляж «Комсомольский», в Казани;
- пляж «Камское море», в Лаишево;
- городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
- пляжный комплекс «Нократ» города Мамадыш;
- пляж «Лето», в Камском Устье;
- пляж «Юность», в Чистополе;
- пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
- городской пляж города Набережные Челны;
- городской пляж города Лениногорск;
- городской пляж города Тетюши;
- городской пляж города Елабуга;
- пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
- пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
- пляж «Аквапарк» города Бугульма;
- городской пляж Зеленодольска;
- пляж в Алексеевском по улице Гагарина;
- пляж с зоной активного отдыха в деревне Мещеряково Буинского района;
- городские пляжи Мензелинска – правый и левый берег реки Мензеля.