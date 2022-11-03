Роспотребнадзор РТ об отравлениях: легальным алкоголем не травятся, самому юному – 7 лет

За 9 месяцев этого года алкоголем в Татарстане отравились 477 человек. Причины трагедий: передозировки, употребление метанола и случайность. О том, кто чаще всего попадал в отделения токсикологии, как на больничной койке с отравлением спиртным оказался ребенок, «Татар-информу» объяснила специалист Роспотребнадзора РТ Назиля Хузахметова.

Назиля Хузахметова: «Если речь идет об отравлениях этанолом, то дело не в качестве продукта, а в количестве выпитого» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Больше всего отравлений алкоголем в Пестречинском районе РТ

С начала года татарстанцы 477 раз отравились алкоголем. Для сравнения – в прошлом году за такой же период было зарегистрировано 500 подобных случаев.

Случаи отравления в этом году фиксировались в 43 муниципальных образованиях республики, в 14 из них показатель выше среднего по республике.

«Для чего устанавливается среднереспубликанский показатель? К примеру, население Пестречинского района республики и города Казани несоизмеримо друг с другом. И сравнивать семь случаев отравлений в Пестрецах и семь случаев в Казани – неправильно. Поэтому показатель высчитывают исходя из 100 тысяч населения. По республике, для понимания, этот показатель составляет 12,2 случая – это довольно большая цифра», – объяснила «Татар-информу» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Назиля Хузахметова.

Самый высокий показатель по республике в Пестречинском районе, там отравились 12 человек. Далее идут Кайбицкий – три отравления, Черемшанский – четыре, Бавлинский – шесть, Высокогорский – девять, Спасский и Муслюмовский – по три случая, два в Атнинском районе, три в Ютазинском и по два случая в Тюлячинском и Камско-Устьинском районах. В Казани отравились алкоголем 215 человек, в Набережных Челнах – 83.

С начала года татарстанцы 477 раз отравились алкоголем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии размещают случаи отравлений в Аналитическо-информационной системе социально-гигиенического мониторинга (АИССГМ). Мы несколько раз в день мониторим эту базу, берем в работу тот или иной случай отравления и в течение суток расследуем его», – рассказала Назиля Хузахметова.

Токсикологический мониторинг Роспотребнадзор РТ ведет с 2001 года. В эпидемиологическое бюро Центра гигиены и эпидемиологии поступает вся информация из медицинских учреждений республики обо всех видах отравлений: алкоголем, грибами, неизвестными веществами, – а также о кишечных и других инфекциях.

Алкоголь унес жизни 169 татарстанцев

По словам Назили Хузахметовой, с начала года, отравившись алкоголем, умерли 169 жителей Татарстана.

«По районам случаи смертельных отравлений распределились следующим образом: в Высокогорском и Пестречинском по семь случаев, шесть в Бавлинском. В Казани летальных исходов не было», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Легальным алкоголем не травятся»

«Среди татарстанцев в основном преобладают отравления этанолом. Таких отравлений около 73%. Отравлений метанолом – 6,3%, неуточненным спиртом – 19,3%, в том числе самогоном или другими суррогатами – 6,5%», – рассказала Назиля Хузахметова.

Как правило, место приобретения алкоголя отравившимся остается неизвестным. Если речь идет об отравлениях этанолом, то дело не в качестве продукта, а в количестве выпитого. Проще говоря, случаются передозировки.

«В 2021 и 2022 годах у нас алкогольных отравлений от продукции, купленной в легальном обороте, не было. Несмотря на то что действует мораторий на проверки, мы все равно осуществляем контроль за алкогольной продукцией в легальном обороте. Исследовано около семи тысяч проб, из них несоответствующих стандартам – 0,4%. Но и они не соответствовали требованиям не по показателям безопасности, а по маркировке, к примеру, использовался мелкий шрифт на этикетке алкогольной продукции», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Татарстана.

Каждый десятый отравившийся – школьник

Из всех отравившихся 88% – люди взрослые. По статистике, чаще травятся мужчины, их в этом году более 80%.

«Все-таки женщины более стрессоустойчивы. И если какая-то проблема, женщина помнит, что у нее еще есть обязательства, она – хранительница очага, у нее семья, муж, дети, обо всех нужно подумать. Мое объяснение такое», – отметила специалист Роспотребнадзора РТ.

Чуть менее половины из всех отравившихся – 48% – неработающие, более 11% – пенсионеры, порядка 2% – студенты. И 10% из всех отравившихся, по данным Роспотребнадзора Татарстана, школьники.

Среди детей и подростков в Татарстане смертей от алкоголя в этом году, к счастью, не было Фото: ru.freepik.com

Самому юному отравившемуся спиртным татарстанцу – 7 лет

Подростков, которые выпили, чтобы опьянеть, 5% от общего числа. Детей до 14 лет, выпивших спиртное случайно, по недосмотру родителей, – 7%.

В этом году самым юным отравившимся в Татарстане был семилетний мальчик. Он хлебнул спиртное по недосмотру родителей. А вообще в практике начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора РТ был случай, когда алкоголем отравился полуторагодовалый малыш. Ребенок отпил из стакана, думая, что в нем вода, а там была водка.

«24 несовершеннолетних отравились алкоголем в Челнах, 13 – в Казани, семь случаев в Зеленодольском районе, шесть – в Нижнекамском, четыре в Заинском районе и по одному случаю в Верхнеуслонском, Мамадышском и Пестречинском районах», – рассказала Назиля Хузахметова.

Среди детей и подростков в Татарстане смертей от алкоголя в этом году, к счастью, не было.

«Алкоголь сам по себе яд. Он токсичен, особенно токсичен для нервных клеток. Нужна профилактика алкоголизма, особенно среди детского населения. Потому что наши дети – это наше будущее. Это должно быть здоровое поколение. Здоровое и трезвое будущее – в этом сила и страны, и республики», – поделилась начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Татарстана.

«Легкий алкоголь – еще страшнее. Пьют его все больше и больше, пристрастие к нему увеличивается» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Покупать алкоголь только в проверенных магазинах!

Как санитарный врач, Назиля Хузахметова порекомендовала не злоупотреблять спиртным. Все должно быть в меру. При детях пить вообще недопустимо, чтобы у ребенка не формировалась неправильная модель поведения.

«А если уж покупать алкоголь, то обязательно в проверенных магазинах, хорошего качества. Ни в коем случае не с рук! Кто-то хвастается: “Я вот такой самогон варю, очень хороший”. Не стоит его покупать или даже просто пробовать, это чревато нейротоксическим действием на организм, вплоть до слепоты и смерти, здоровьем рисковать не стоит. Магазин должен иметь лицензию на реализацию алкогольной продукции. Реестр магазинов, имеющих такую лицензию, есть на сайте Госалкогольинспекции в свободном доступе. Этот реестр регулярно обновляется», – посоветовала Наиля Хузахметова.

Специалист Роспотребнадзора РТ рассказала, что современная молодежь очень любит пивные напитки и считает, что пиво – это не алкоголь.

«К сожалению, это ошибочное мнение, потому что легкий алкоголь еще страшнее. Они пьют его все больше и больше, пристрастие к нему увеличивается. Алкоголь никаких проблем никогда не решает», – подытожила эксперт.

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