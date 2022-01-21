Роспотребнадзор РТ об омикроне: Один в коллективе заболеет — все уйдут на больничный

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 очень заразен. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Расслабляться очень-очень рано. „Омикрон“ более заразен, почти в пять — семь раз по сравнению с предыдущими штаммами. Поэтому если человек в коллективе заболеет, это может привести к тому, что весь коллектив уйдет на больничный», — отметила представитель санитарного ведомства.

Авдонина подчеркнула, что на предприятиях следует ужесточить утренние фильтры и не пускать на работу людей с любыми признаками ОРВИ, температурой или минимальными катаральными явлениями.

Кроме того, по словам спикера, необходимо соблюдать меры профилактики: социальную дистанцию и санитарно-гигиенические мероприятия.

«За выявленные нарушения нами составлено 17 протоколов на общую сумму 343 тыс. рублей», — добавила она.