Роспотребнадзор РТ не исключил возможность, что повторная вакцинация станет обязательной

Повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции может стать обязательной. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Отсутствие повторной вакцинации ничем не грозит, поскольку повторная вакцинация пока нормативными документами не закреплена», – отметила спикер.

На этот счет есть только рекомендации.

«Но не исключена возможность, что все-таки повторная вакцинация также будет внесена в какие-то нормативные документы и тогда будет вопрос, для кого она необходима», – добавила заместитель главного санитарного врача республики.

Любовь Авдонина подчеркнула, что отсутствие вакцинации среди населения может негативно повлиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ведь коллективный иммунитет может снижаться.

«Необходимо на сегодня повторную вакцинацию обязательно делать по истечению шести месяцев. Несмотря на то, что сертификат и QR-код выдается сроком на один год на госуслугах. Требований обязательных по повторной вакцинации пока нет, но тем не менее она необходима и мы призываем наше население пройти вакцинацию для того, чтобы поддержать свой иммунитет, укрепить коллективный иммунитет и, в первую очередь, чтобы это было очередной мерой профилактики, чтобы не заболеть», – заключила она.