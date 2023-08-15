Роспотребнадзор РТ назвал возможные источники неприятного запаха в двух районах Казани

В социальных сетях жители двух районов Казани пожаловались на дурной запах в воздухе. Сначала написали жители Жилплощадки и поселка Северный, позже о проблеме рассказали люди, живущие в Салават Купере.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану казанцам объяснили, что запах может ощущаться и тогда, когда предел допустимых концентраций веществ в воздухе не превышен.

«Татар-информ» обратился в республиканский Роспотребнадзор за подробными разъяснениями.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обеспокоено ситуацией с качеством атмосферного воздуха в Кировском и Авиастроительном районах Казани. Больше года в адрес Управления поступают обращения жителей этих районов на резкий и неприятный запах в воздухе, преимущественно в ночное время», – рассказала «Татар-информу» заместитель руководителя санитарного ведомства Марина Прокофьева.

Фото: © «Татар-информ»

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали качество воздуха в жилых комплексах и в квартирах тех, кто жаловался на запах. Однако в момент выезда сотрудников лаборатории на места, нормативы по загрязняющим веществам превышены не были.

«В то же время, работающими в постоянном режиме стационарными автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы Министерства экологии и природных ресурсов устанавливались превышения по содержанию в атмосферном воздухе сероводорода. Природоохранными ведомствами совместно с нашим Управлением ведется работа по поиску потенциальных источников загрязнения воздуха», – продолжила заместитель главного санитарного врача Татарстана.

В этих двух районах города находятся несколько крупных предприятий. В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что наиболее вероятными источниками неприятного запаха могут быть «Казаньоргсинтез» и полигон ТКО на улице Химическая.

По инициативе Роспотребнадзора Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Росприроднадзором РТ, Роспотребнадзором РТ и Минэкологии этим летом проведена проверка Оргсинтеза. Ранее сотрудники Росприроднадзора и Роспотребнадзора также проверили полигон.

«Во время этих проверок были выявлены нарушения, которые могли стать причиной появления неприятных запахов в воздухе Кировского и Авиастроительного районов. В настоящее время природоохранная прокуратура анализирует результаты проверок для определения источников загрязнения, так как для этого крайне важно подтвердить превышение выбросов на самих источниках загрязнения атмосферы», – подчеркнула Марина Прокофьева.

Контроль за источниками выбросов на заводах и полигоне осуществляет Росприроднадзор. Роспотребнадзор в свою очередь контролирует качество воздуха в жилой застройке, эти проверки сотрудники санитарного ведомства будут продолжать.