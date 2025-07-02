Роспотребнадзор РТ назвал пляжи, на которых нельзя купаться

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане вода на нескольких пляжах не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По микробиологическим показателям в Казани нормам не соответствуют пляжи «Комсомольский», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье», а также городские пляжи Бугульмы и Мамадыша.

«Крайне не рекомендуем купаться в таких водоемах. По результатам нашим проверок мы информируем органы исполнительной власти. Они должны выставить аншлаги – специальные знаки о запрете купания», – сказала Любовь Авдонина.