news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 июля 2025 12:22

Роспотребнадзор РТ назвал пляжи, на которых нельзя купаться

Читайте нас в
Телеграм
Роспотребнадзор РТ назвал пляжи, на которых нельзя купаться
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане вода на нескольких пляжах не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По микробиологическим показателям в Казани нормам не соответствуют пляжи «Комсомольский», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье», а также городские пляжи Бугульмы и Мамадыша.

«Крайне не рекомендуем купаться в таких водоемах. По результатам нашим проверок мы информируем органы исполнительной власти. Они должны выставить аншлаги – специальные знаки о запрете купания», – сказала Любовь Авдонина.

#пляжи #санитарные нормы #Роспотребнадзор РТ проверка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025