Роспотребнадзор РТ: Меры безопасности против Covid-19 во время выборов будут соблюдены

Во время предстоящих выборов в Государственную Думу России на избирательных участках Татарстана будут созданы все условия для нераспространения коронавируса Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас члены избирательных комиссий привиты на 60%, поэтому сегодня безопасные условия на выборах есть. Конечно, проголосовать нужно, это наш долг», — поделилась мнением представитель Роспотребнадзора.

Любовь Авдонина подчеркнула, что обезопасить себя при этом необходимо: следует надеть маску перед проходом на участок.

«У нас уже не первые выборы. Как показала практика, все проходит без каких-либо эксцессов», — добавила заместитель главного санитарного врача РТ.

Она напомнила, что на участке должны быть обеспечены отдельные вход и выход, также необходима разметка. Каждому избирателю будет выдаваться индивидуальная ручка. Пришедшим на выборы следует соблюдать социальную дистанцию.