Роспотребнадзор РТ: Люди с ВИЧ-инфекцией тяжелее переносят коронавирус
У людей с вирусом иммунодефицита человека коронавирус протекает тяжелее. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.
«Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, больше подвержены заражению Covid-19. Имеют более тяжёлые исходы, более тяжелые последствия новой коронавирусной инфекции», – отметила спикер.
Летальность среди людей с вирусом иммунодефицита человека от Covid-19 выше в два раза.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.