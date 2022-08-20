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Здоровье
20 августа 2022  10:47
Елена Саляхова

Роспотребнадзор РТ: Линейки в школах 1 сентября пройдут в обычном режиме

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Праздничные линейки в школах 1 сентября пройдут в штатном режиме. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

«Линейки будут проводится в штатном режиме, в присутствии родителей. Если будет плохая погода, то торжественное мероприятие нужно проводить в актовом зале», – уточнила Патяшина.

Главный санитарный врач республики добавила, что перед открытием в школах обязательно должны провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. В течение года, уборки нужно проводить раз в неделю.

#Роспотребнадзор по РТ #линейка 1 сентября
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