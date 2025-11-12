Роспотребнадзор РТ готовит иск на владельца сети салонов оптик за навязывание очков

В Татарстане Роспотребнадзор готовит иск к предпринимателю, в компании которого выписывали очки без необходимости. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Юлия Булатова.

«Хотелось рассказать о предпринимателе, который оказывал услуги по изготовлению и реализации очков. Граждане в своих обращениях указывают на то, что сначала им поступало предложение бесплатно проверить зрение, а затем им навязывали приобретение очков даже в том случае, если в этом не было необходимости», – рассказывает Юлия Булатова.

Оплата производилась через личные карты продавцов, поэтому, когда покупатели обращались с претензией, магазин не шел на контакт и не принимал претензии, добавила она.

«Нами направлено пять предостережений в адрес предпринимателя, в работе находится иск о защите прав неопределенного круга потребителей», – отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.