news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 16:06

Роспотребнадзор РТ готовит иск на владельца сети салонов оптик за навязывание очков

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане Роспотребнадзор готовит иск к предпринимателю, в компании которого выписывали очки без необходимости. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Юлия Булатова.

«Хотелось рассказать о предпринимателе, который оказывал услуги по изготовлению и реализации очков. Граждане в своих обращениях указывают на то, что сначала им поступало предложение бесплатно проверить зрение, а затем им навязывали приобретение очков даже в том случае, если в этом не было необходимости», – рассказывает Юлия Булатова.

Оплата производилась через личные карты продавцов, поэтому, когда покупатели обращались с претензией, магазин не шел на контакт и не принимал претензии, добавила она.

«Нами направлено пять предостережений в адрес предпринимателя, в работе находится иск о защите прав неопределенного круга потребителей», – отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.

#Роспотребнадзор #иск #жалоба
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025