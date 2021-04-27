Роспотребнадзор РТ: 15 лет не регистрируем тяжелых осложнений после прививок

С 2006 года в Татарстане не выявляли случаи тяжелых осложнений после вакцинации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Факты серьезных поствакцинальных осложнений мы не регистрируем уже в течение 15 лет. Поэтому можно задуматься, каков риск от вакцинации и каков — от заболеваний и осложнений», — отметила спикер.

Патяшина подчеркнула также, что прививка не гарантирует полную защиту от заражения, однако предохраняет от тяжелых форм и летальных исходов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что каждого четвертого отказывающегося от прививки жителя Татарстана удается убедить в необходимости вакцинации.