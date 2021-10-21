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Ру Тат
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21 октября 2021  15:00

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам оставаться дома во время нерабочих дней

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В период нерабочих дней гражданам РФ по возможности следует оставаться дома и воздержаться от дальних поездок. С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эпидемиологическая ситуация может улучшиться, если в этот период ограничить контакты и отказаться от посещения и приема гостей.

«Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Напомним, 20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением оплаты труда для всех регионов России, о чем сообщал «Татар-информ».

#роспотребнадзор #Владимир Путин #Коронавирус
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