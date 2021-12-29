Роспотребнадзор рекомендовал не проводить новогодние мероприятия в закрытых помещениях

Роспотребнадзор рекомендовал из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса во время новогодних праздников не проводить мероприятия в закрытых помещениях. Об этом говорится в методических рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.

«Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях», — говорится в документе.

Кроме того, ресторанам и кафе Роспотребнадзор рекомендует исключить обслуживание по типу «шведского стола». Обслуживать посетителей в заведениях общественного питания должны исключительно официанты.

Помимо этого, ведомство не советует организовывать детские новогодние праздники в торговых и выставочных центрах.

При этом новогодние мероприятия в закрытых помещениях, где будут присутствовать более 200 детей, следует проводить, соблюдая ряд требований. Речь идет о заполнении не более половины зрительских мест и допуске только привитых от Covid-19 или переболевших в течение последних шести месяцев взрослых. Само событие должно длиться не более полутора часов, отмечают специалисты.

Катки же со входом по билетам должны работать так, чтобы не допустить массового скопления людей. В пунктах проката и раздевалках необходимо контролировать соблюдение масочного режима и дистанцирования.

Перечень мер может быть расширен или изменен по решению властей регионов с учетом эпидемиологической ситуации, подчеркнули в Роспотребнадзоре.