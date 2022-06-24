Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на восьми пляжах Татарстана

Татарстанское управление Роспотребнадзора назвало пляжи, вода которых не соответствует санитарным требованиям. Проверку не прошли восемь объектов в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Мензелинске и Камском Устье.

По данным на 22 июня, вода на казанских пляжах «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив» не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. В ту же группу ведомство включило пляжи в Челнах и Мензелинске.

По микробиологическим показателям есть претензии к пляжам «Комсомольский» в Казани, а также пляжам в Зеленодольске и Камско-Устьинском районе. Во всех трех случаях специалисты обнаружили в воде кишечную палочку.

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы.

Роспотребнадзор рекомендовал администрациям районов установить аншлаги о запрете купания на указанных пляжах.