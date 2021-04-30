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Ру Тат
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30 апреля 2021  22:00

Роспотребнадзор рассказал, сколько держится иммунитет после прививки от&nbsp;Covid-19

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У граждан, привившихся от коронавируса, иммунитет сохраняется в течение 10–12 месяцев. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго, 10 месяцев и год <...> И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый», — отметила специалист.
Она добавила, что российские вакцины эффективны против всех выявленных вариантов коронавируса.
Вакцинация ведется во всех регионах России, граждан прививают тремя отечественными препаратами — «Спутником V», разработанным центром им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКороной» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра имени М. П. Чумакова.
Вакцинировался от коронавируса и Президент России Владимир Путин: первую прививку он сделал 23 марта, а вторую — 14 апреля. Какой из отечественных препаратов ему ввели, неизвестно.

роспотребнадзор коронавирус Иммунитет
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