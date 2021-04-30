У граждан, привившихся от коронавируса, иммунитет сохраняется в течение 10–12 месяцев. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго, 10 месяцев и год <...> И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый», — отметила специалист.

Она добавила, что российские вакцины эффективны против всех выявленных вариантов коронавируса.

Вакцинация ведется во всех регионах России, граждан прививают тремя отечественными препаратами — «Спутником V», разработанным центром им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКороной» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра имени М. П. Чумакова.

Вакцинировался от коронавируса и Президент России Владимир Путин: первую прививку он сделал 23 марта, а вторую — 14 апреля. Какой из отечественных препаратов ему ввели, неизвестно.