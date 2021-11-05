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Здоровье
5 ноября 2021  19:36
Надежда Захарова

Роспотребнадзор рассказал о течении Covid-19 у привитых

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Привившиеся от коронавируса, как правило, болеют бессимтомно. Об этом со ссылкой на замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что в редких случаях существует возможность развития болезни по типу легкого ОРВИ.

«По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке», — уточнила специалист.

#ОРВИ #Коронавирус #вакцинация
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