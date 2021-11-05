Роспотребнадзор рассказал о течении Covid-19 у привитых

Привившиеся от коронавируса, как правило, болеют бессимтомно. Об этом со ссылкой на замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что в редких случаях существует возможность развития болезни по типу легкого ОРВИ.

«По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке», — уточнила специалист.