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Ру Тат
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8 октября 2021  14:35
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор рассказал, куда в Татарстане можно попасть без QR-кода

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После введения новых ограничений без QR-кода можно попасть лишь в ограниченное число мест. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«Медицинский отвод от прививки не является QR-кодом, не является основанием для того, чтобы этих людей допустили в предприятия и организации, перечисленные в постановлении», – отметила спикер.

Миляуша Замалиева перечислила, куда можно попасть без сертификата о вакцинации против коронавируса: любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, почта, общественный транспорт, библиотеки, бани, прачечные, парикмахерские.

Однако везде необходимо соблюдать противоэпидемический режим.   

#Коронавирус #вакцинация
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