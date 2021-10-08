Роспотребнадзор рассказал, куда в Татарстане можно попасть без QR-кода

После введения новых ограничений без QR-кода можно попасть лишь в ограниченное число мест. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«Медицинский отвод от прививки не является QR-кодом, не является основанием для того, чтобы этих людей допустили в предприятия и организации, перечисленные в постановлении», – отметила спикер.

Миляуша Замалиева перечислила, куда можно попасть без сертификата о вакцинации против коронавируса: любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, почта, общественный транспорт, библиотеки, бани, прачечные, парикмахерские.

Однако везде необходимо соблюдать противоэпидемический режим.