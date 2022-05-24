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Здоровье
24 мая 2022  10:22
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор проводит учения в аэропорту Казани по прилету самолета с больным холерой

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану начали межведомственные тактико-специальные учения по отработке действий на случай прилета в международный аэропорт «Казань» пассажира с холерой. 

 

Фото: Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

По легенде учений, 24 мая в 10.45 в аэропорт должен прибыть рейс № 111 с переселенцами из Украины, всего 61 пассажир и 8 членов экипажа.

В 9.30 командир воздушного судна сообщил в производственно-диспетчерскую службу аэропорта, что на борту находится больной с признаками кишечного инфекционного заболевания. Предварительный диагноз – холера.

 

Фото: Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

 

#холера #Роспотребнадзор по РТ #учения
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