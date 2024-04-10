Роспотребнадзор проводит в Казани «День открытых дверей» для предпринимателей

Роспотребнадзор Республики Татарстан приглашает предпринимателей принять участие в «Дне открытых дверей», который состоится 17 апреля 2024 года. С целью обеспечения большей доступности информации о своей работе управление проведет мероприятие с 14:00 до 16:00. Желающие могут записаться на консультацию по телефону 222-84-28 с 15 по 16 апреля 2024 года с 10:00 до 17:00.

В рамках этого мероприятия предприниматели смогут получить консультации как в Управлении в Казани по адресам ул.Большая Красная, д. 30 и ул. Сеченова, д. 13а, так и в 12 территориальных отделах на территории республики. Запись на консультации в отделах по номерам телефонов, указанным на сайте (www.16.rospotrebnadzor.ru), также доступна с 15 по 16 апреля 2024 года с 10:00 до 17:00.

Цель проведения «Дня открытых дверей» - предоставить бесплатные консультации предпринимателям в рамках компетенции управления. Ожидается активное участие как предпринимателей из г. Казани, так и представителей бизнеса из различных районов республики. Адреса территориальных отделов также указаны на официальном сайте.

Представители бизнеса приглашаются на консультации по предварительной записи в рамках «Единого дня открытых дверей». Помните, знание обязательных требований является ключом к избежанию нарушений. Здесь вы сможете получить полезные советы и консультации!