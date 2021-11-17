Роспотребнадзор проведет международную конференцию по противодействию Covid-19

С 9 по 10 октября в Санкт-Петербурге состоится II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия Covid-19. Мероприятие соберет около 300 делегатов из СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Подготовкой к нему займется Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба Правительства.

«С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге состоится II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Распоряжение о проведении и финансировании этого мероприятия подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — отмечается в тексте сообщения.

Участниками конференции станут представители профильных министерств и ведомств, а также международных научных организаций. Из-за ковидных ограничений часть из них будет присутствовать в формате онлайн.

«Основная цель конференции этого года — демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней, представление результатов исследований Covid-19. Роспотребнадзору поручено организовать подготовку и проведение конференции», — отмечает пресс-служба Кабмина.