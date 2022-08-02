Роспотребнадзор призвал людей из групп риска носить маски в общественных местах

Жителям России со слабым здоровьем необходимо продолжать соблюдать масочный режим. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с главными санитарными врачами регионов.

«В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции. Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "Омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», – процитировали Попову в пресс-службе федерального ведомства.

Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует людям из групп риска надевать маски и в общественном транспорте, и в людных местах, а также дезинфицировать руки.

Анна Попова поручила руководителям управлений в субъектах активно информировать население о способах профилактики Covid-19 в летний период.

Показатель заболеваемости коронавирусом составил 50,23 на 100 тыс. населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе.

В основном в России распространена линия BA.4/BA.5 «Омикрона». Штамм «Дельта» и подвариант «Кентавр» – единичные находки.

«Руководителям управлений поручено принимать меры реагирования с учетом сведений мониторинга изменчивости штаммового состава и возникновения новых геновариантов Covid-19. Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – рассказали в Роспотребнадзоре.