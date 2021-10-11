Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов с ГМО из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых видов продуктов из Китая. Причиной принятия такого решения стало присутствие ДНК генетически модифицированных сои и кукурузы, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о сублимированной кукурузной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. Генетически модифицированных компонентов в этих продуктах больше 0,9%, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в пять раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ввоз соответствующих продуктов на территорию России «с целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения» приостановлен с 11 октября вплоть до особого распоряжения.

«Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.