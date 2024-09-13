Роспотребнадзор приглашает татарстанцев пройти «Диктант здоровья»

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» стартует с 16 сентября и продлится до 21 сентября. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Диктант проводят, чтобы популяризировать санитарно-гигиеническую грамотность и нормы здорового образа жизни.

«Хотите проверить знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний и вы старше 13 лет? Тогда приглашаем принять участие», – отметили в ведомстве.

Все желающие смогут проверить свои знания онлайн – пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус. На «Диктанте здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусов и инфекций и здоровому питанию.

Все прошедшие онлайн-тестирование получат электронный сертификат.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что получить консультацию по процедуре прохождения диктанта можно по телефону специально созданной горячей линии 8-800-555-49-43.