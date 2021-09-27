Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% Covid станет сезонным

Новый коронавирус Covid-19 может превратиться в сезонное заболевание, если в стране коллективный иммунитет к нему достигнет 80%. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным», — подчеркнул ученый.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что предварительные прогнозы о достаточности уровня коллективного иммунитета в 60% «скорректированы во всем мире».

Говоря о сроках, в которые необходимый уровень коллективного иммунитета может быть сформирован в России, исследователь напомнил, что пока в стране иммунна к коронавирусу лишь треть населения.

«Эти сроки напрямую зависят от темпов вакцинации, а они обусловлены только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью в этом вопросе», — пояснил Горелов. И добавил: «Поэтому коронавирусу еще есть, где развернуться».

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