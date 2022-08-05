Роспотребнадзор: превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Киндерях нет

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ сегодня организовали отбор проб и лабораторные исследования атмосферного воздуха в жилой зоне после пожара на складе в поселке Киндери. По результатам исследований превышений содержания вредных веществ не выявлено.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что этот объект не состоит на контроле Управления, поскольку подобный вид деятельности не входит в перечень, по которому подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.

«Для производства товаров бытовой химии ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 50 метров, в ее пределах не должно быть жилья. Для установления санитарно-защитной зоны или обоснования отсутствия необходимости ее установления предприятие в Управление не обращалось. Необходимо учитывать также назначение использования земельного участка, на котором размещено данное производство, должно быть под производственный объект. Контроль за целевым назначением земель не входит в полномочия Роспотребнадзора», – добавили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре на производственном складе в поселке Киндери в Казани.