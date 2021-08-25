Роспотребнадзор предупредил о возможных проблемах с памятью после Covid-19

Люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на проблемы с памятью, в том числе рассеянность, снижение скорости принятия решений. Эти последствия могут наблюдаться у человека как в течение нескольких дней, так и месяцев, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются», — цитирует специалиста РИА Новости.

Пшеничная отметила, что эти последствия Covid-19 могут сохраняться в течение нескольких дней, недель, а у некоторых пациентов — месяцев. Длительность зависит от разных факторов, в том числе наличия тех или иных сопутствующих болезней.