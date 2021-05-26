Роспотребнадзор предупредил о новом признаке осложнений у пациентов с коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У пациентов в остром периоде Covid-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Наиболее высокие показатели по этому анализу были у тех пациентов, которым в последующие дни резко становилось хуже. При этом повышение уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, которые контактировали с больными. А у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры чаще всего были уже в пределах нормы.

По данным ведомства, выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений.