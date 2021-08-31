Роспотребнадзор предупредил о комарах — переносчиках лихорадки Западного Нила

Из-за обильных осадков и теплой осени, прогнозируемой на большей части России, может наблюдаться высокая численность комаров, которые могут перенести вирус Западного Нила. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях (1–5%) — с поражением центральной нервной системы», — говорится в сообщении ведомства.

Заражение происходит при укусе комаров во время посещения природных биотопов и пребывания на дачных участках. Данное заболевание эндемично для более чем 90 стран мира. В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. В этом году случаи заражения также были зарегистрированы, но показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.

Чтобы избежать заражения, необходимо следовать некоторым профилактическим мерам, в том числе ношение защитной одежды, максимально закрывающей тело, при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоемов, использование репеллентов, защита жилища от проникновения комаров и недопущение скопления воды в контейнерах и проведение чистки сточных канав на территориях ЛПХ.