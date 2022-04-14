Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию россиян на Covid-19

В России могут отменить нормативы по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

«Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31… изложив его в следующей редакции: "2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя Covid-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации"», – сказано в документе, опубликованном на федеральном проекте нормативных правовых актов.

Сейчас региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 ПЦР-тестирований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю.

Ранее эксперт высказал мнение, что ситуация с коронавирусом в России останется спокойной до осени, о чем сообщал «Татар-информ».